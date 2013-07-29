اتحاد نقابات السويس يرفض لقاء قيادات "الإخوان": الجماعة لم تكن منحازة للعمال

كتب : محمد مقلد منذ 13 دقيقة

قال رشاد محمد كمال، رئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري، إنهم رفضوا الجلوس أو الاجتماع مع قيادات الإخوان المسلمين المعتصمين في ساحة حمزة بن عبدالمطلب بحي الصباح في السويس، بعد الدعوة التي أرسلوها لهم للاجتماع معهم، مؤكداً أن الإخوان المسلمين تحاول استقطاب العمال في صفهم لمساندتهم في قضيتهم التي تطالب بأمور عكس الإرادة الشعبية المصرية، وأنها لم تكن في يوم من الأيام منحازة للعمال في السويس في أي موقف.

وشدد، على أن "الاتحاد الإقليمي للنقابات العمالية بالسويس يؤكد على أن أي أحد يذهب إلى الإخوان المسلمين من العمال لا يمثلنا ولا يمثل سوى نفسه، فيجب أن يعلم الجميع أنه طوال العام الذي كان يشغل خلاله الرئيس المعزول محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، كان الإخوان المسلمون وقيادتهم منحازين لرجال الأعمال على حساب العمال ولم نرَ منهم موقفا واحدا يدل على انحيازهم للعمال ومشاكلهم".