حزب لبنانى يستنكر تفجيرات العراق ويدعو لمواجهة الهجمات التكفيرية

استنكر حزب التوحيد العربى اللبنانى، موجة التفجيرات الإرهابية التى استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين.

واعتبر الحزب فى بيان لأمانته العامة اليوم الاثنين، أن هذه التفجيرات تشكل امتدادا لمخططات تكفيرية إجرامية يجب أن تقابل بحسم حفاظا على أمن وسلامة العراقيين.

ودعا الشعب العراقى إلى التحلى بالحكمة وضبط النفس ونبذ العنف والوقوف صفا واحدا فى مواجهة الهجمات التكفيرية التى تحاول تمزيق النسيج الاجتماعى للعراق وجر البلاد إلى آتون الفتنة والاقتتال الداخلى.