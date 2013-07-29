وزير الداخلية يعتمد حركة ترقيات الشرطة اليوم

يعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم ، الإثنين، حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة .

وتشهد الحركة، بحسب مصدر أمني بالوزارة، «تغييرات مؤثرة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة؛ حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولي المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكل القطاعات الأمنية تتمكن من الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في (ثورة 30 يونيو)».

وستشمل الحركة عدداً كبيراً على مستوى قيادات وزارة الداخلية؛ حيث ستضم عدداً من مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري الإدارات العامة والمصالح ومديري إدارات البحث الجنائي، خاصة أن عدداً غير قليل من مساعدي وزير الداخلية سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.