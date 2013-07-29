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العثور على قنبلة يدوية داخل حضانة أطفال بالإسكندرية

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العثور على قنبلة يدوية داخل حضانة أطفال بالإسكندرية العثور على قنبلة يدوية داخل حضانة أطفال بالإسكندرية
الأمن: القنبلة بدون مفجر

كتب : هيثم الشيخ منذ 22 دقيقة

تسبب العثور على قنبلة يدوية داخل حضانة بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية في حالة من الذعر بين أهالي منطقة وأولياء أمور أطفال حضانة المركز الثقافي بشارع خليل حمادة.

تلقى المقدم أحمد سعد، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بشارع خليل حمادة، بالعثور على جسم مشتبه فيه داخل حديقة دار حضانة "تابعة للمركز الثقافي للشباب" الكائن بالشارع المشار إليه.

تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبفحصه بمعرفة خبراء المفرقعات، تبين أن الجسم عبارة عن قنبلة يدوية دفاعية بدون مفجر أو معدات تفجير يعلوها الصدأ ولا تشكل خطورة على حالتها. تم التحفظ عليها بمعرفة خبراء المفرقعات لحين تسليمها لسرية الإزالة التابعة للقوات المسلحة.

وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إنه تم تكليف إدارة البحث الجنائي، بتكثيف التحريات حول سبب وجود هذه القنبلة داخل حضانة أطفال، لمعرفة من المسؤول عن وجودها في هذا المكان.

وتابع: "قمنا باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية منها تمشيط المنطقة بالكامل، وفحص الحضانة، والتحري عن العاملين بها، والمترددين عليها". وأضاف "أن رجال إدارة المفرقعات يتعاملون بشكل مباشر وسريع مع أي جسم غريب يشتبه فيه، عن طريقة أحدث الإمكانيات المتخصصة في هذا المجال، وحرصًا علي سلامة المواطنين.

من جانبها، طالبت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد هوية المسؤولين عنها.

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