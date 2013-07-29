الأهلي يجهز أبو السعود قبل مواجهة أورلاندو

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الأهلي عن نية الجهاز الفني إشراك محمود أبو السعود حارس الفريق في مباراة سبورت أكاديمي الودية يوم الإثنين لتجهيزه في الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سليمان للموقع الرسمي للأهلي: "سوف يشارك أبو السعود في جزء من المباراة لتحضيره في الفترة المقبلة، خاصة أنه مبتعد عن المشاركة في المباريات منذ فترة ".

وتضم قائمة الأهلي الإفريقية حارسين فقط هما إكرامي وأبو السعود.

وعن مباراة أورلاندو أضاف "مواجهة أورلاندو هامة للفريق نحو تصدر المجموعة، وحصد الثلاث نقاط أمر هام خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق".

وأتم "أتمنى أن تقام المباراة ليلاً حتى لا يتأثر اللاعبون بالصيام، وحتى لا يكون لفريق أورلاندو أفضلية علينا".