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وليد سليمان يلحق بمواجهة أورلاندو

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وليد سليمان يلحق بمواجهة أورلاندو وليد سليمان يلحق بمواجهة أورلاندو

تأكد لحاق وليد سليمان جناح الأهلي بمواجهة أورلاندو بايرتس يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأصيب سليمان بجزع في الرباط الداخلي للركبة حرمه من المشاركة في تدريبات الأهلي قبل ثلاثة أسابيع، وليلة مباراة الزمالك تجددت إصابته قبل أن يفاجأ محمد يوسف الجميع ويدفعه أساسيا.

إلا أن الجناح الدولي أكد بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، أنه من طلب المشاركة.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي للموقع الرسمي للنادي: "تأكد لحاق سليمان بمباراة أورلاندو حتى لو لم يتم تأجيل المباراة و أقيمت في موعدها 4 أغسطس المقبل".

وأوضح "اللاعب يؤدي الآن بعض التدريبات التأهيلية مع تأجيل الدفع به في التدريبات الجماعية خوفاً من تجدد الإصابة، ومن المتوقع لحاقه بالتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة" .

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