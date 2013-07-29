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مدرب أورلاندو: علينا تجاوز 70 قتيلا شاهدناهم في مصر

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مدرب أورلاندو: علينا تجاوز 70 قتيلا شاهدناهم في مصر مدرب أورلاندو: علينا تجاوز 70 قتيلا شاهدناهم في مصر

يؤمن روجر دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس أن لاعبي فريقه عليهم تجاوز ما يشاهدونه في نشرات الأخبار عن الأحداث الدامية في قبل مواجهة الأهلي.

ويستضيف الأهلي الفريق الجنوب إفريقي يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة وسط أحداث ساخنة يشهدها الشارع المصري بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه.

وقال دي سا لوسائل الإعلام في جنوب إفريقيا: "أعلم أن لاعبي فريقي يشاهدون سكاي نيوز يوميا ليعرفوا أخبار الأحداث في مصر، فهم شاهدوا 70 قتيلا ليلة الجمعة الماضية".

وتابع "ولكن الكاف أخبرنا أن المباراة ستقام بشكل عادي، ولذلك فأنا اعتقد أنه علينا أن نبقي أذهاننا بعيدا عن الأحداث في مصر وأن نستعد للمباراة".

وكان الأهلي قد طلب تأجيل المباراة لتقام يوم التاسع من أغسطس بعد شهر رمضان تجنبا للعب في فترة الصيام، إلا أن أورلاندو رفض.

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