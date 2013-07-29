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إصابة مجند في اشتباكات لخلاف على تغيير اسطوانة بوتجاز بالمنوفية

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إصابة مجند في اشتباكات لخلاف على تغيير اسطوانة بوتجاز بالمنوفية إصابة مجند في اشتباكات لخلاف على تغيير اسطوانة بوتجاز بالمنوفية

نشبت مشاجره حاده بين مجند بالقوات المسلحه أثناء راحته فى قريه تلوانه مركز الباجور محافظه المنوفيه وبين مواطن ، بسبب تغيير إسطوانه بوتجاز ، وقام على أثرها المواطن بالتعدى بالضرب على المجند بأله حاده مما أحدث به إصابات ، وتم نقله لمستشفى شبين الكوم ، وتم تحر ير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عبدالرحمن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الباجور يفيد بوصول محمد فتحى عبدالمؤمن 22 سنه مجند بالقوات المسلحه ” الزهراء – مدينه نصر ” أثناء راحه ومقيم بقريه تلوانه مركز الباجور مصابا ” بجرح قطعر بالساعد الايمن وإشتباه كسر به ، وجرد قطعر باليد اليسرى ” تم تحويله لمستشفى شبين الكوم ، واتهم فريد خليل عبدالحميد 43 سنه مدرس ومقيم بقريه الخضره دائره المركز بالتعدى عليه بالضرب بأله حاده لخلافات بينهم على إستبدال إسطوانه البوتجاز بالمستودع ، وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه واتهم الشاكى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابات لخلافات بينهم على الجيره فى الأراضى الزراعيه ، تم تحرير محضر رقم 14484 جنح مركز الباجور

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