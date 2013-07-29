إصابة مجند في اشتباكات لخلاف على تغيير اسطوانة بوتجاز بالمنوفية

نشبت مشاجره حاده بين مجند بالقوات المسلحه أثناء راحته فى قريه تلوانه مركز الباجور محافظه المنوفيه وبين مواطن ، بسبب تغيير إسطوانه بوتجاز ، وقام على أثرها المواطن بالتعدى بالضرب على المجند بأله حاده مما أحدث به إصابات ، وتم نقله لمستشفى شبين الكوم ، وتم تحر ير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عبدالرحمن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الباجور يفيد بوصول محمد فتحى عبدالمؤمن 22 سنه مجند بالقوات المسلحه ” الزهراء – مدينه نصر ” أثناء راحه ومقيم بقريه تلوانه مركز الباجور مصابا ” بجرح قطعر بالساعد الايمن وإشتباه كسر به ، وجرد قطعر باليد اليسرى ” تم تحويله لمستشفى شبين الكوم ، واتهم فريد خليل عبدالحميد 43 سنه مدرس ومقيم بقريه الخضره دائره المركز بالتعدى عليه بالضرب بأله حاده لخلافات بينهم على إستبدال إسطوانه البوتجاز بالمستودع ، وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه واتهم الشاكى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابات لخلافات بينهم على الجيره فى الأراضى الزراعيه ، تم تحرير محضر رقم 14484 جنح مركز الباجور