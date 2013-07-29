تشديد الرقابة على الأسواق وتحرير 117 محضرا تموينيا بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا بالتعاون مع مباحث التموين حملات مكثفة خلال شهر يوليو لضبط السوق القنائى ورصد محاولات البعض لاستغلال الأزمات المفتعلة.

أكد المحافظ انه أسفرت الحملات عن تحرير 117محضرا تموينيا لمخالفات تموينية مختلفة منهم محضرين لمحطات البنزين ما بين تصرف في جزء من حصة السولار وبيع سولار وبنزين بأزيد من السعر وتجميع سولار وبنزين 80 .

مشيرا إلي تحرير 52 محضر بينها49محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3محاضر خبز بلدي ناقص الوزن و12محضر للتصرف في حصة الدقيق وتجميعه و 11محضرا لتوقف الإنتاج وعدم انتظام مواعيد العمل وعدم تصنيع الحصه.

وأضاف عبد المجيد انه للحد من تلاعب تجار المواد التموينية بالأسعار تم تحرير 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار و12محضرتوقف عن الإنتاج لمصنع الغازات البتروليه h.u ومحضرين بيع أسطوانات بأزيد من السعر لمحلات عامه ومحضر بيع أدويه أزيد من السعر.