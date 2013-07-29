ماس كهربائي يتسبب فى حريق هائل بمصنع مكرونة بقويسنا

تمكنت قوات الاطفاء والدفاع المدنى بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع المكرونة بالمنطقة الصناعية بقويسنا ..تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء احمد عبد الرحمن مديرامن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بنشوب حريق بمصنع مكرونة بالمنطق الصناعية بقويسنا وتمكن القوات من السيطرة على الحريق.

بالانتقال تبين نشوب حريق بغرفة التحكم الالى للكهرباء والكنترول بمصنع المكرونة التابع لشركة مصر المنوفية للمطاحن والتغذية ملك ورثة على محمد على شرف الدين ، ولم ينجم عن الحريق ثمة اصابات والتلفيات احتراق لوحة الكنترول والكابلات الكهربائية.

وبسؤال على حامد محمد 28 سنة مهندس بالشركة رجح ان يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهه الجنائية وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الادلة الجنائية بالفحص ، تم تحرير محضر يحمل رقم 3928 ادارى مركز قويسنا سنة 2013 وجارى العرض على النيابة.