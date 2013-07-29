4 ألاف كرتونة من جمعية الأورمان بقنا بمناسبة شهر رمضان

صرح صلاح عبد المجيد محافظ قنا أن جمعيه الأورمان بقنا خصصت عدد 4000 كرتونة رمضانية بمناسبة شهر رمضان المعظم .

وأشار عبد المجيد أنه سيتم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي وتوزيع عدد500 كرتونة لعمال الخدمات والأجهزة المعاونة وباقي الكمية كمساعدة لغير القادرين بمدن ومراكز المحافظة وللأسر محدودة الدخل من مستحقي الضمان الاجتماعي والمقيدين بسجلات الشئون الاجتماعية حيث أن الكرتونة الواحدة تحتوى على مواد غذائية وتموينية (سكر وزيت ومسلي وعدس وأرز وفول وقمر الدين)مما يساعد في إحداث حالة من التكافل الاجتماعي لمساعدة هذه الأسر في مواجهة تكاليف الحياة .

وأضاف عبد المجيد أنه سيتم توزيعها فوراً علي المستحقين من الأرامل وأصحاب المعاشات والمرضي ومحدودي الدخل في الوحدات الاجتماعية على مستوى قرى ومدن المحافظة بحضور وإشراف جمعيه الأورمان.