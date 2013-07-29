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عودة انقطاع التيار الكهربى بالمنوفية بعد استقرار دام أسبوعين

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عودة انقطاع التيار الكهربى بالمنوفية بعد استقرار دام أسبوعين عودة انقطاع التيار الكهربى بالمنوفية بعد استقرار دام أسبوعين

عادت أزمة انقطاع التيار الكهرباء لتلقى بظلالها على قرى ومدن محافظة المنوفية لساعات طويلة مرة أخرى بعد استقرار دام أسبوعين خلال شهر رمضان ليعود الحال مرة أخرى لسحور والإفطار على ضوء الشموع مولدات الكهرباء التي تعمل بالسولار أو البنزين.

انقطاع الكهرباء لساعات وبشكل متقطع جعل الاهالي يحتجون في عشرات القرى وبالرغم من أن استهلاك القرى أقل من المدينة إلا أنه في مدينة شبين الكوم أختفت أزمة الانقطاعات بشكل نسبي وتشهد فصل للتيار بالتناوب بين الاحياء والمناطق لساعة او إثنين يوميا، وإنقطاع الكهرباء لساعات أطول بالقري والعزب مما يترتب عليه أيضا إنقطاع المياه نظرا لإعتمادهم على مواتير رفع المياه.

ومن جانبه، طالب المهندس أحمد النجار وكيل وزارة الكهرباء بترشيد الاستهلاك وذلك على محورين الاول تنظيم الاستهلاك للاجهزة الكهربائية التى لديها قدرة كهربائية عالية وعدم استخدامها ليلا والاستخدام نهارا والابتعاد عن الفترة من الساعة 6 مساءا حتى الحادية عشر لانها تعتبر وقت الزروة فى الاستهلاك.

وأشار إلى انه لابد من تغيير نمط الاستهلاك وخاصة فى استخدام اجهزة التكييفات الذى اصبح استخدامه دليل على المستوى الاجتماعى فمعدل تطور الطاقة زاد فى بمعدل 12 % وفى جميع العالم الزيادة الطبيعة 4 % فقط .

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