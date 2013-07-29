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إصابة عامل بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بطما بسوهاج

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إصابة عامل بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بطما بسوهاج إصابة عامل بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بطما بسوهاج

أرشيفية

أصيب عامل بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي ” الشمندي ، حمد ” بقرية الشوكا بمركز طما.

كان اللواء محسن الجندى مدير أمن سوهاج ، قد تلقى أخطاراً من مركز شرطة طما ، يفيد بوصول خلف عبد الرحمن 19 سنة عامل ينتمي لعائلة ” الشمندي “ويقيم بقرية الشوكا بدائرة المركز ، إلي المستشفي المركزي مصاباً بطلق ناري فتحة دخول وخروج وكسر بالذراع وتم تحويله لمستشفي اسيوط الجامعي.

بالأنتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم صدقي سليمان محمود ، ينتمي لعائلة ” حمد ” جاري ضبطه بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحيازته نتج عنه إصابته حال تواجده أمام مسجد القرية لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين محرر عنها المحضر رقم 5083 إداري المركز لسنة 2012 نتج عنها مقتل أحد أفراد عائلة المتهم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2693 إداري المركز ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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