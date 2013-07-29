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روسيا ترحب بقرار إسرائيل الإفراج عن سجناء فلسطينيين

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روسيا ترحب بقرار إسرائيل الإفراج عن سجناء فلسطينيين روسيا ترحب بقرار إسرائيل الإفراج عن سجناء فلسطينيين

رحبت روسيا اليوم الاثنين بقرار إسرائيل الإفراج عن مجموعة سجناء فلسطينيين، معربة عن أملها فى نجاح المفاوضات بواشنطن.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية- فى بيان لها اليوم نقلته قناة (روسيا اليوم)- عن أملها فى أن يساعد القرار المذكور على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عملية مفاوضات مستقلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الشرعية الدولية، وفقا للاتفاق المبدئى الذى أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بعمان فى 19 يوليو.

كانت الإسرائيلية قد وافقت أمس، على إطلاق سراح 104 سجناء فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو، فى خطوة لتسهيل استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بعد جمود تفاوضى استمر نحو ثلاث سنوات.

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مصر 365

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