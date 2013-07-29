الجامعة العربية تطالب بوضع تشريعات ترسخ للحريات المدنية والسياسية

تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى احتفالية اليوم العالمى للتنوع الثقافى ومحاربة التمييز العنصرى والذى يوافق التاسع والعشرين من شهر يوليو من كل عام، وتتطلع الأمانة العامة إلى أن تسهم هذه المناسبة العالمية فى تعزيز ثقافة التنوع وقبول الآخر وإرساء قيم الحوار ونبذ الكراهية والعنصرية ومكافحة التعصب بكافة صوره وأشكاله وتقديم الصور المشوهة والمغلوطة عن ثقافة الآخر.

وفى هذا الإطار تعبر الجامعة العربية عن ادانتها كافة مظاهر الكراهية والتمييز العنصرى والتعصب والعنف، وتؤكد على ضرورة الاحترام الكامل لكافة الأجناس البشرية دون تمييز على أساس العرق أو اللون أوالدين أو المعتقد.

كما تؤكد أيضاً على أهمية وضع تشريعات وطنية ترسخ مفهوم التنوع الثقافى وتكرس الحريات والحقوق المدنية والسياسية لمختلف الفئات الثقافية، وذلك بما يكفل تحقيق التلاحم والاندماج الاجتماعى بين فئات المجتمع المختلفة.

وأشارت إلى أنها ترصد بقلق بالغ استمرار وانتشار ممارسات وظواهر تتسم بالعنصرية والكراهية والظلم والإقصاء منها على سبيل المثال ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من ممارسات عنصرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى تلك الممارسات التى تتنافى مع المواثيق الدولية ومع كافة القيم والأعراف الإنسانية.

ولفتت إلى أن مشاركتها فى هذه المناسبة الثقافية العالمية تعد تجسيداً حياً ودعماً واضحاً للمبادئ والقيم التى نص عليها الإعلان العالمى لليونسكو بشأن التنوع الثقافى.