أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية تطالب بوضع تشريعات ترسخ للحريات المدنية والسياسية

Google+ Print
الجامعة العربية تطالب بوضع تشريعات ترسخ للحريات المدنية والسياسية الجامعة العربية تطالب بوضع تشريعات ترسخ للحريات المدنية والسياسية

تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى احتفالية اليوم العالمى للتنوع الثقافى ومحاربة التمييز العنصرى والذى يوافق التاسع والعشرين من شهر يوليو من كل عام، وتتطلع الأمانة العامة إلى أن تسهم هذه المناسبة العالمية فى تعزيز ثقافة التنوع وقبول الآخر وإرساء قيم الحوار ونبذ الكراهية والعنصرية ومكافحة التعصب بكافة صوره وأشكاله وتقديم الصور المشوهة والمغلوطة عن ثقافة الآخر.

وفى هذا الإطار تعبر الجامعة العربية عن ادانتها كافة مظاهر الكراهية والتمييز العنصرى والتعصب والعنف، وتؤكد على ضرورة الاحترام الكامل لكافة الأجناس البشرية دون تمييز على أساس العرق أو اللون أوالدين أو المعتقد.

كما تؤكد أيضاً على أهمية وضع تشريعات وطنية ترسخ مفهوم التنوع الثقافى وتكرس الحريات والحقوق المدنية والسياسية لمختلف الفئات الثقافية، وذلك بما يكفل تحقيق التلاحم والاندماج الاجتماعى بين فئات المجتمع المختلفة.

وأشارت إلى أنها ترصد بقلق بالغ استمرار وانتشار ممارسات وظواهر تتسم بالعنصرية والكراهية والظلم والإقصاء منها على سبيل المثال ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من ممارسات عنصرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى تلك الممارسات التى تتنافى مع المواثيق الدولية ومع كافة القيم والأعراف الإنسانية.

ولفتت إلى أن مشاركتها فى هذه المناسبة الثقافية العالمية تعد تجسيداً حياً ودعماً واضحاً للمبادئ والقيم التى نص عليها الإعلان العالمى لليونسكو بشأن التنوع الثقافى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365