اندلاع اشتباكات فى بنغازى بعد انفجارات واحتجاجات

قال مسئول أمنى اليوم الاثنين، إن جنديا واحدا على الأقل قتل الليلة الماضية فى اشتباك بمدينة بنغازى بشرق ليبيا فى إطار أعمال العنف التى تصاعدت منذ مقتل ناشط سياسى مناهض للإسلاميين الأسبوع الماضى.

اندلعت الاشتباكات فى منطقة الجوش الغربية بين جماعة مسلحة وقوات خاصة تابعة للجيش بعد ساعات من انفجارات استهدفت مبانى تستخدمها الهيئة القضائية.

وقال محمد الحجازى المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة لحماية بنغازى بالتليفون، إن الاشتباكات اندلعت بين القوات الخاصة وجماعة مسلحة غير معروفة. وأضاف أن جنديا أحداً على الأقل قتل وأن القوات الخاصة استعادت الآن السيطرة على المنطقة.

وتشهد بنغازى مهد انتفاضة عام 2011 موجة من العنف منذ العام الماضى وقعت خلالها هجمات على قوات الأمن وأهداف أجنبية من بينها هجوم على السفارة الأمريكية فى سبتمبر أيلول الماضى قتل فيه أربعة أمريكيين بينهم السفير. وشهدت المدينة تفجيرات واغتيالات ومظاهرات عنيفة وهروبا جماعيا من السجون فى الأيام الثلاثة الأخيرة.

ونظرا لأعمال العنف التى شاركت فيها جماعات معارضة سابقة تعذرت السيطرة على مساحات كبيرة من البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافى.

وقالت وكالة الأنباء الليبية أن 43 شخصا أصيبوا بجروح فى انفجارات أمس الأحد. وجابت الشوارع بعد ذلك مظاهرات تندد بالعنف.وهاجم مئات المحتجين مقرات لجماعة الإخوان المسلمين فى بنغازى وطرابلس ومقرا لائتلاف ليبرالى فى العاصمة بعدما تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف مساء الجمعة.

ووقعت الاحتجاجات بعد اغتيال الناشط السياسى البارز عبد السلام المسمارى المعارض للإخوان المسلمين بعد خروجه من مسجد عقب صلاة الجمعة. وقتل مسئولان عسكريان أيضا فى بنغازى يوم الجمعة.

وقال مسئولون فى وقت سابق اليوم انه تم اعتقال نحو 100 سجين من بين 1117 هربوا فى أعمال شغب شهدها سجن الكويفية على مشارف مدينة بنغازى فى شرق ليبيا يوم السبت.

وأوضح رئيس الوزراء على زيدان إنه سيجرى تعديلات على حكومته وسيعيد هيكلة الحكومة بما يتماشى مع الوضع فى البلاد عقب هذه الاغتيالات.