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10 وصفات للحصول على قوام رشيق في رمضان

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10 وصفات للحصول على قوام رشيق في رمضان 10 وصفات للحصول على قوام رشيق في رمضان

 

لكل سيدة تهتم برشاقتها وبتوفير عدد كبير من السعرات الحرارية، تقدّم لها "سيدتي نت" 10 وصفات للحمية تتنوّع ما بين الخضر والسلطة واللحمة والدجاج والسمك.. . حتى يكون إختياركِ سهلاً ومناسباً للحمية التي تعتمدينها، مع المحافظة طبعاً بدرجة كبيرة على الفيتامينات الموجودة داخل كل طبق.


ما عليكِ "سيدتي" سوى اللجوء الى هذه الوصفات المنوّعة للحصول على جسم متناسق وصحة مثالية.


1- سلطة الجرجير والدجاج المغذّية
2- فستق مدّ بالقشطة قليل السعرات الحرارية
3- دجاج البارميزان والحبق من مونيك باسيلا زعرور
4- حضّري "غراتان" الخضر الصحي والسريع
5- سلطة الباذنجان والبندورة:خفيفة ومغذّية
6- يخنة الفاصولياء بالدجاج:طبق صحي
7- السمك مع صلصة الزيتون:خفيف ومغذٍ
8- كرات اللحم مع حساء الطماطم
9- سلطة الرافيولي الغنية بالالياف لحميتكِ
10- جرّبي تبولة "الكينوا" مع القريدس الملفوف

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