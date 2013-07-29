أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تستقيل احتجاجا على زيادة الاغتيالات ببنغازي

Google+ Print
وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تستقيل احتجاجا على زيادة الاغتيالات ببنغازي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تستقيل احتجاجا على زيادة الاغتيالات ببنغازي

كتب : الأناضول منذ 40 دقيقة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الليبية كاملة خميس المزيني مساء الأحد استقالتها من منصبها.

وقال المزيني، في كلمة لها أمام المئات من المعتصمين أمام فندق تيبستي بمدينة بنغازي (شرق) في الذكرى الثانية لاغتيال رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبدالفتاح يونس، إن الاستقالة جاءت احتجاجا على ازدياد عدد الاغتيالات في بنغازي.

وأضافت المزيني "أن الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) لم يقدما أي إمكانات لمدينة بنغازي التي تعتبر معقل الثورة التي أسقطت النظام السابق.

وأضافت الوزيرة المستقيلة أن "ليبيا تحتاج إلى تصحيح مسارة ثورة فبراير واستقالتي جاءت ردا على سياسية الحكومة اتجاه المدينة".

وتعتبر المزيني خامس وزيرة تقدم استقالتها من الحكومة الليبية بعد وزراء الجرحى والشهداء، والداخلية، والدفاع، والإعلام في الحكومة الليبية التي تولت زمامه في شهر أكتوبر الماضي.

وتشهد ليبيا تصاعداً في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطاً في الجيش والشرطة وقضاة وناشطين سياسيين وحقوقيين حيث وصل عدد عمليات الاغتيال منذ بداية شهر رمضان الحالي إلى 17 عملية.

كان حزب "تحالف القوى الوطنية"، أكبر الأحزاب السياسية في ليبيا، هدد في وقت سابق الأحد بسحب وزرائه من الحكومة المؤقتة "في حال عدم كشفها عن الجهات التي تقف وراء الاغتيالات في البلاد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات