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روجينا: «ذات» الأبرز فى رمضان

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روجينا: «ذات» الأبرز فى رمضان روجينا: «ذات» الأبرز فى رمضان

كتب : هند سعد الدين الإثنين 29-07-2013 11:25

أكدت روجينا أن السمات التى ظهرت بها شخصية «ندى» التى تؤدى دورها فى مسلسل «حكاية حياة» من حيث العصبية والصوت العالى والانفعال الحاد هى جزء من الحبكة الدرامية للمسلسل، وأحد الأسباب التى ستؤدى لحدوث منعطف داخل الأحداث، رافضة أى انتقادات عن ذلك الدور قائلة: «ندى شخصية عصبية وغير متزنة بل تكاد تكون غير طبيعية وهناك مبرر لذلك ولكنى لن أذكره حتى لا أحرق الأحداث على المشاهد».

رفضت «روجينا» اعتبار المسلسل صادماً للمشاهد بسبب كم الخيانات التى احتواها، مبررة الأمر بقولها: «بل هى واقعية جداً لأننا لا نعيش فى مجتمع مثالى». وتعليقاً على تأثير المشاكل التى حدثت بين مخرج المسلسل وغادة عبدالرازق على المسلسل وأبطاله قالت روجينا إن المشكلات التى وقعت تم تضخيمها بفعل الإعلام، معتبرة أن أى عمل فنى لا يخلو من أحداث شد وجذب بين القائمين على صناعته بسبب ضيق الوقت فى تصويره. وأكدت روجينا أن مسلسلى «ذات» لـ«نيللى كريم»، و«آسيا» لـ«منى زكى» هما أبرز المسلسلات التى استحوذت على انتباهها رغم انشغالها بتصوير دورها فى مسلسل «حكاية حياة».

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