إيمان البحر درويش: حكم بطلان انتخابات «الموسيقيين» تاريخى.. ومصطفى كامل يمارس مهامه بشكل طبيعى

كتب : محمد عبدالجليل الإثنين 29-07-2013 11:32

وصف الفنان إيمان البحر درويش حكم القضاء الإدارى ببطلان إجراء انتخابات نقابة الموسيقيين بالحكم التاريخى، وقال «إيمان» فى تصريح لـ«الوطن»: «هذا الحكم بُشرى خير ويأتى فى توقيت متزامن مع أحداث من الفرحة تعيشها مصر، وأنا دائماً كنت أملك الثقة فى القضاء النزيه وفى مجلس الدولة الذى قدم أحكاما تاريخية على مدار السنوات الماضية حتى فى عز بطش وقوة النظام الفاسد، وكانت أحكامه دائماً بمثابة نصرة للحق».

وعن الإجراءات التى سيتخذها خلال الأيام المقبلة عقب الحكم قال «إيمان»: «المجلس الحالى ينتظره الكثير من الإجراءات التى ستتخذ أولها الاتهام الموجه له بإهدار المال العام وذلك بتعمده إقامة الانتخابات رغم قرار وزير الثقافة بتأجيلها لحين إصدار الحكم القضائى فى الطعن الذى قدمته، وهو ما يتم التحقيق فيه الآن فى البلاغات المقدمة فى مكتب النائب العام وفى نيابة الأموال العامة».

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المجلس، قد قضت بقبول طعن قدمه الفنان إيمان البحر درويش ضد انتخابات نقابة المهن الموسيقية ببطلان إجراء الانتخابات التى أسفرت عن فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين، وأكدت المحكمة أحقية درويش فى العودة لمنصبه نقيبا للموسيقيين.

من جانبه علق سعد متولى، المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين، على الحكم قائلاً: «هذا الحكم صدر بشق مستعجل ولا يحق لأى شخص أن يلغى انتخابات نقابة المهن الموسيقية أو يبطلها إلا وزير الثقافة أو عدد 100 عضو من الجمعية العمومية ممن حضروا بالفعل الانتخابات وتوقيعاتهم تسجل فى الشهر العقارى».

وأضاف «سعد»: «القضية تحمل شقين، الأول مستعجل والثانى موضوعى.. المستعجل يكون له قيمة إذا صدر الحكم قبل أن ينفذ قرار الانتخابات ولكن بعد تنفيذ القرار ليس له معنى، والحكم فى هذه الحالة لم يكن نهائيا بل يكون حكما مستعجلا قابلا للطعن، وهذا القرار لا يعتبر وقفا تنفيذيا بمعنى أن القرار لا يجزم بأن يستبعد مصطفى كامل ليأتى إيمان البحر درويش».

وأشار «متولى» إلى انتظاره لجلسة فى محكمة عابدين ليتم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، خاصة أن مصطفى كامل يمارس مهامه بشكل طبيعى فى النقابة ولم يتوقف عن العمل.