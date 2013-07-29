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بالصور| راسل كرو يتفقد أماكن تاريخية في تركيا لتصوير مشاهد من فيلمه الجديد

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بالصور| راسل كرو يتفقد أماكن تاريخية في تركيا لتصوير مشاهد من فيلمه الجديد بالصور| راسل كرو يتفقد أماكن تاريخية في تركيا لتصوير مشاهد من فيلمه الجديد

كتب : الأناضول منذ 0 دقيقة

وصل الممثل الأميركي الشهير"راسل كرو"، محافظة أدرنة التركية، في زيارة لبعض المناطق التاريخية، بهدف تحديد أماكن لتصوير بعض المشاهد السينمائية فيها.

ويعتزم كرو تصوير مشاهد من فيلم يحكي قصة أب جاء إلى تركيا للبحث عن اثنين من أبنائه، كان قد فقدهما في حرب "تشاناك كاله" عام 1919.

وزار كرو جامع السليمانية، وكلية الفنون الجميلة بجامعة طراقيا، وقصر "أحمد باشا كروان"، فيما رافقه في الزيارة والي أدرنة "حسن دورإر"، ومستشار وزير الصحة التركي "طونا بكلافيتش".

وأبدى كرو إعجابه الشديد بالأماكن التاريخية التي زارها، موضحاً أنها جميلة للغاية، معرباً عن أمله في أن يقوم بتصوير مشاهد فيلمه في تلك الأماكن.

ويعرف راسل كرو (49 عاماً) الحائز على جائزة أوسكار، بلعبه دور البطولة في فيلم "المحارب"، و"ألعاب الحكمة"، و"روبن هود".

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