ولي عهد رأس الخيمة: زايد رمز خالد للعطاء

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" هو رمز خالد للعطاء والعمل الإنساني في الامارات والعالم بما قدمه من أعمال خيرة ساهمت في تخفيف معاناة الكثير من شعوب العالم الشقيقة والصديقة التي لاتزال تستذكر أياديه البيضاء التي لم تميز بين البشر على أساس عرقي أو مذهبي أو أقليمي بل وصلت للانسان حيثما كان.

وقال سموه إنه لازالت ليومنا هذا صروح الخير والعطاء التي أسسها الشيخ زايد تقف في مختلف دول العالم شاهدة على عظمة مواقفه الانسانية.

وأضاف سموه أن 19 من رمضان الذي يعد يوم "زايد للعمل الانساني" يمثل ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" القائد والمؤسس والوالد الذي سخر حياته من أجل دينه ووطنه وشعبه فهو المعلم الذي رسخ معنى العطاء والعمل الانساني في نفوس أبناء الوطن حتى أضحى العمل الانساني ومد يد العون للشعوب المنكوبة سمة بارزة من سمات شعب الامارات التي ينظر لها في العالم كواحدة من اكبر دول العالم المانحة للمساعدات الانسانية واسم مرادف للخير والعمل الانساني على الصعيد الدولي.

وقال سموه خلال حضوره المجلس الرمضاني الذي أقامه مساء أول من أمس في مجلس الضيافة بقصر خزام بحضور وجهاء وأعيان البلاد وشيوخ وأبناء القبائل من مختلف مناطق رأس الخيمة إن الله أنعم علينا بقادة حريصين على أبنائهم .

وعلى رفعة دولتهم وملتزمين بمواصلة المسيرة الخيرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه خلف قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وأخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات.

وأضاف سموه: إن النهضة التي تشهدها الدولة وينعم بها الجميع على أرض الوطن لم تأت من فراغ بل هي نتاج التضحيات التي قدمها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، في سبيل العيش الرغيد والرخاء والازدهار لوطنه وشعبه إيمانا منه في أن مستقبل الدولة الاتحادية يحمل الخير الكثير لابناء الامارات وتصبح معها التنمية الشاملة والنهضة الحضارية واقعا ملموسا يصل لكل بقعة من أرض دولتنا ويهنأ به أبناء الوطن ويقيم على أرضه ..

وهذا ما تحقق اليوم ما يجعلنا نشعر بالسعادة والفرح والفخر بدولتنا التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على قواعد راسخه دعائمها الترابط الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد وبناء العلاقات القائمة على الاحترام مع الدول الشقيقة والصديقة ومد يد العون والمساعدة للمنكوبين والمحتاجين أينما كانوا .

وأوضح سموه أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ترك لنا إرثا من العمل الانساني ورصيدا وافرا من معاني الوفاء والولاء والالتزام بالمسؤولية الانسانية تجاه المستضعفين والمحتاجين يجب أن نتعلم منها ونعلمها من بعدنا ليتواصل يوم "زايد للعمل الانساني" على النهج الذي رسمه رمز العمل الانساني الاماراتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، الذي يواصل ما بدأه زايد الخير مقتديا بحنكة وحكمة الشيخ زايد.

توصية

وأوصى سموه الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بالامارة بالاستجابة للمبادرة التي باركها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل التاسع عشر من رمضان مناسبة سنوية للاحتفال بيوم "زايد للعمل الانساني" إحياء لذكرى رحيل الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والتي تصادف الذكرى التاسعة هذا العام تحت شعار "حب ووفاء لزايد العطاء" عبر إطلاق العديد من الفعاليات الخيرية والعمل الانساني لدعم المحتاجين داخل وخارج الدولة لتأصيل معاني الوفاء والعطاء التي غرسها زايد الخير في نفوس أبناء دولة الإمارات.

ورحب سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي بالشيوخ وأبناء القبائل بمجلس سموه الرمضاني الذي استضاف فضيلة الدكتور ناجي العربي من دولة البحرين الشقيقة من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة ضمن البرنامج الذي تشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة وتنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

محاضرة دينية

واستمع سموه والحضور لمحاضرة دينية حول التلاحم بين الراعي والرعية اكد فيها المحاضر أهمية التلاحم والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد والوقوف صفا واحدا خلف ولاة الامر مع فهم الاسلام الفهم الصحيح دون التشدد في الدين .

.مستشهدا بالحديث النبوي "ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه" .. مؤكدا أن الله أنعم على دولة الامارات بنعمة الامن والامان والخير والاستقرار يجب على الجميع استشعار أن الوطن أمانه تتطلب حمايته والذود عنه.

ودعا فضيلة الدكتور العربي الله أن يتغمد مؤسس الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويبارك في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، ويديم عليه نعمة الصحة والعافية وعلى دولة الامارات وشعبها نعمة الامن والاستقرار والتقدم ويعيد المناسبة الكريمة على الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.