الأشغال توزع كراسي بريموت كنترول للمعاقين

احتفلت وزارة الاشغال العامة أمس بإحياء ذكرى الوالد والقائد والمعلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب ثراه، بتوزيع 40 علبة على العاملين بوزارة الاشغال العامة بالتعاون مع جمعية المهندسين.

كما أطلقت الوزارة مبادرة "انطلق مهما كانت الاعاقة" بالتبرع بعدد من الكراسي لذوي الاحتياجات الخاصة، بريموت كنترول، وتهدف المبادرة إلى حشد الجهود الخيرية ورعاية ذوي الاحتياجات ولفت الانتباه إلى واقعهم. بحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامة ورئيس مجلس برنامج الشيخ زايد للاسكان والهيئة الوطنية للمواصلات.

كما اطلقت وزارة الاشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للاسكان والهيئة الوطنية للمواصلات ثلاث مبادرات مجتمعية عن كل جهة تزامنا مع يوم زايد للعمل الانساني، جاء ذلك خلال السحور الذي أعدته وزارة الاشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للاسكان والهيئة الوطنية للمواصلات في فندق انتركونتنتال بدبي، بحضور مديري وموظفي الجهات الثلاث وتخلل الحفل العديد من الفعاليات والفقرات، بحضور المهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة بالانابة والمهندسة جميلة الفندي المديرة العامة لبرنامج زايد للاسكان .

والمهندس ابراهيم الوهابي المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات والوكلاء المساعدين بالوزارة والمديرين التنفيذيين من برنامج زايد للاسكان والهيئة الوطنية للمواصلات ومديري الادارات والنواب من كل جهة وموظفي الجهات وبلغ عددهم ( 400) شخصا يمثلون موظفي وزارة الاشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للاسكان والهيئة الوطنيه للمواصلات وأسرهم والمستفدين من المبادرة أعضاء من نادي الثقة للمعاقين بالشارقة .

وأكد معالي الوزير الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن المبادرة جاءت لتساهم في تحقيق أهداف مبادرة يوم زايد للعمل الإنساني وبأهمية العمل الإنساني في تعزيز الأمن المجتمعي ونشر ثقافة المبادرة الذاتية لعمل الخير لدى الأجيال القادمة.

وأشار عمر القيواني مدير إدارة الاتصال الحكومي بالانابة بأن رجلاً عظيماً مثل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ستظل مآثره تروى في جميع الأشهر والأيام، وحري بنا في هذا الشهر الفضيل أن نستذكر الجانب الإنساني الذي عرفنا به القائد الخالد لتبقى أفعاله الحميدة نبراساً تنير دروب الأجيال القادمة .

فتسير بخطى ثابتة على نهج زايد الخير، وفي سبيل تكريس مفهوم العمل الخيري والإنساني؛ لتظل بلادنا سباقة في هذا المجال الإنساني في ظل قيادتنا الحكيمة التي تحرص على حفظ هذه الخصال الطيبة وترجمتها بالفعل قبل القول.

وتفاعلا مع مبادرة يوم العمل الإنساني الإماراتي وضمن الفعاليات العديدة التي أقرتها وزارة الاشغال العامة للاحتفاء بيوم العمل الإنساني الإماراتي.