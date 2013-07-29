ننشر درجات القبول بالكليات في المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

أعلن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي اليوم فى مؤتمر صحفى، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 402 درجة بنسبة مئوية 98.05%، وكليات طب الأسنان 400.5 درجة بنسبة مئوية 97.68%، وكليات الصيدلة 396 درجة بنسبة مئوية 96.59 %،، وكليات الهندسة 386.5 بنسبة مئوية 94.27%،، والتخطيط العمرانى 386 درجة بنسبة مئوية 94.15 %، وكلية العلاج الطبيعي 395.5 درجة بنسبة مئوية 96.46%، الاقتصاد والعلوم العلمى 386.5 بنسبة مئوية 94.27%.
وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات العلمىي على النحول التالي :-
> الكلية الحد الأدنى
> طب كفر الشيخ 407
> طب شبين الكوم جامعة المنوفية 406.5
> هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 406.5
> كلية الطب بقنا 406
> طب أسنان الإسكندريه 406
> طب المنصورة 405
> طب طنطا 404.5
> طب الزقازيق 404
> طب بنها 403.5
> كلية طب أسوان 403.5
> طب الإسكندرية 403.5
> طب سوهاج 402.5
> طب اسنان طنطا 402.5
> طب القاهرة 402.5
> طب المنيا 402.5
> طب الإسماعيليه ج قناة السويس 402.5
> طب بنى سويف 402
> طب بورسعيد 402
> طب عين شمس 402
> طب الفيوم 402
> طب أسيوط 402
> طب أسنان المنصورة 401.5
> طب أسنان عين شمس 401.5
> طب فم وأسنان القاهرة 401.5
> كلية طب الأسنان جامعة أسيوط 401.5
> كلية طب أسنان الفيوم 401.5
> كلية طب الأسنان ج بنى سويف 401
> طب أسنان الإسماعيليه ج قناة السويس 401
> طب فم وأسنان جنوب الوادى 401
> طب الأسنان المنيا 400.5
> صيدلة سوهاج 400
> كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ 399.5
> صيدله عين شمس 399
> كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398.5
> هندسة القاهرة 398.5
> صيدله طنطا 398
> صيدله المنصورة 397.5
> هندسة بنى سويف 397
> صيدله القاهرة 397
> صيدله الإسكندرية 397
> صيدلة بورسعيد 396.5
> صيدلة أسيوط 396.5
> صيدله حلوان 396.5
> صيدله الزقازيق 396.5
> صيدله الإسماعيليه ج قناة السويس 396
> صيدله بنى سويف 396
> صيدلة المنيا 396
> علاج طبيعى القاهرة 395.5
> كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف 395.5
> علاج طبيعى ج كفر الشيخ 395.5
> هندسة عين شمس 395.5
> هندسة المنصورة 394.5
> هندسة طنطا 393.5
> هندسة الإسكندرية
> 392
> هندسة الزقازيق 391.5
> هندسة كفر الشيخ 391.5
> هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 391
> هندسة سوهاج 391
> هندسة حلوان 390.5
> هندسة الإسماعيلية 390.5
> كلية هندسة بنها 390.1
> هندسة شبرا بنها 390
> هندسة الفيوم 390
> هندسة قنا 389.5
> هندسة المطرية جامعة حلوان 389
> هندسة بور سعيد 388.5
> هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 388
> هندسة أسوان 388
> هندسة المنيا 387
> كلية هندسة الطاقة بأسوان 386.5
> اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 386.5
> فنون جميلة عمارة ج حلوان 386.5
> هندسة أسيوط 386.5
> تخطيط عمرانى القاهرة 386
فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الأدبي :-
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 396.5
> إعلام القاهرة 390.5
> إعلام بنى سويف 387
> الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 377
> السن المنيا 373.5
> آثار القاهرة 371.5
> فنون جميلة فنون ج الإسكندرية 370.5
> ألسن عين شمس 370.5
> تربية دمنهور 368.5
> تربية الزقازيق 367
> تربية بنى سويف 367
> كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان 367
> آثار الفيوم 366.5
> تربية شبين الكوم 365
> تربية طنطا 365
> تربية المنيا 363.5
> تربية سوهاج 363
> تربية عين شمس 362
> آثار قنا جنوب الوادى 362