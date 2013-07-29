وارنر بروس تصدر 3 افلام قصيرة عن كواليس انتاج Pacific Rim

أصدرت وارنر بروس ثلاثة أفلام قصيرة مختلفة عن فيلم Pacific Rim، لتُعطي نظرة على ما وراء الكواليس في واحد من أكبر الأفلام لهذا العام، الأفلام القصيرة الثلاثة تُظهر الكثير من القصة وعملية المؤثرات الخاصة في الفيلم، والنشاط في مواقع التصوير الضخمة أثناء تصويره.

تنطلق قصة الفيلم عندما تخرج من البحر جحافل مخلوقات وحشية يُطلق عليها البشر اسم كايجو، وتبدأ حرب تودي بملايين الأرواح وتستهلك موارد البشرية لسنوات لا تنتهي، ولمكافحة الكايجو تم ابتكار روبوتات ضخمة تُدعى جايجيرز، ويتم التحكم في كل روبوت من خلال اثنين من الطيارين يتم توصيل أدمغتهما بجسر عصبي مغلق مع الروبوت، ولكن حتى روبوتات جايجيرز لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام قوة الكايجو الرهيبة.

وعندما تجد قوات الدفاع أنها على حافة الهزيمة، يجد البشر أنه ليس لديهم خيار سوى اللجوء لبطلين غير مرغوب فيهما على الإطلاق، أحدهما طيار سابق جرفته الأمواج بعيداً، ومتدرب لم يتم اختباره من قبل، وعليهما أن يجتمعا معاً لقيادة حرب أسطورية بطرق قديمة عفا عليها الزمن، ولكنهما معاً يصبحان الأمل الأخير للجنس البشري ضد نهاية العالم.

فيلم Pacific Rim من إخراج جيّرمو ديل تورو الذي رُشح من قبل لجائزة الأوسكار، ومخرج سلسلة أفلام Hellboy وفيلم Pan’s Labyrinth، والفيلم يعد أول رؤية إخراجية للمخرج منذ عام 2008.

الفيلم بطولة إدريس إلبا، رون بيرلمان، تشارلي هونام، تشارلي داي ورينكو كيكوتشي، وسوف يتم عرضه في مصر هذا العام من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي والموزع الرسمي سينمائياً لشركة وارنر بروس الأميركية في مصر.

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