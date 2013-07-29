بورسعيد: الإخوان يشعلون المدينة والمئات يطلقون النار عشوائياً على الأهالى ويهاجمون كنيسة

مشيعو جنازة قتيل فى اشتباكات طريق النصر يحطمون سيارة شرطة ومحلات تجارية

كتب : هبة صبيح تصوير : محمد كمال الإثنين 29-07-2013 11:18

القوات المسلحة تعزز من وجودها فى مدن القناة

أصيب 11 شخصاً فى اشتباكات عنيفة، وقعت أمس الأول، بين الإخوان والأهالى فى بورسعيد، بعد قيام المئات من أعضاء الجماعة المشاركين فى تشييع جنازة عمر محمد على أحمد هريدى، 17 سنة، أحد قتلى أحداث طريق النصر، بإطلاق الرصاص عشوائياً فى الشوارع، ومهاجمة كنيسة بالأسلحة الآلية. كان مؤيدو المعزول أغلقوا الشوارع المؤدية لمسجد التوحيد، مقر اعتصامهم، حاملين الأسلحة الآلية والطبنجات، انتظاراً لوصول الجثمان، وفور وصوله فى منتصف الليل، أقاموا صلاة الجنازة أمام المسجد، وانطلقوا فى مسيرة بالسيارات إلى مدافن بورفؤاد لتشييع الجثمان ومعهم النساء والأطفال مرددين هتافات: «بالطول بالعرض.. هنجيب الجيش الأرض» ورفعوا صور الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائى خاصة بالقرب من قصر الثقافة وسوق السمك بشارع النصر، كما أطلقوا النيران على كنيسة مارجرجس بشارع محمد على وحاولوا اقتحامها، وعندما تصدى لهم جنود الحراسة اشتبكوا معهم وأصيب أحد الجنود وحطموا سيارة شرطة بجوار الكنيسة. كما قام مشيعو الجنازة بتحطيم محال تجارية بشارع الثلاثينى بسبب رفعها صور الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، وأطلقوا النيران بطريقة عشوائية، ومزقوا لافتات قسم شرطة ميناء بورسعيد.

وقال شهود عيان إن مشيعى الجنازة عاودوا الهجوم على الكنيسة والمحال التجارية فى طريق عودتهم من المقابر، ما دفع الأهالى وشباب الألتراس والنشطاء السياسيين للاشتباك معهم.

وقال أحمد شردى، ناشط سياسى، إن مئات من أهالى المدينة طاردوا الإخوان من سوق السمك حتى مقر اعتصامهم بمسجد التوحيد بحى الزهور، مضيفاً أن اللواء سيد جاد الحق مدير الأمن، واللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى أوقفوا الأهالى ومنعوهم من دخول مقر الاعتصام، حتى عاود المؤيدون إطلاق الرصاص على الأهالى فهاجمهم الشباب واشتبكوا معهم حتى فر أنصار المعزول، وحطم الأهالى منصة الاعتصام، ودخلت قوات الجيش والشرطة لتفتيش المسجد، ونشروا عدداً من الأفراد على أسطح العمارات لتأمين المكان وضمان عدم رجوعهم مرة أخرى.

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