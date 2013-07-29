دمياط: اشتباكات بين مؤيدى «المعزول» والأهالى قبل جنازة ضحية «المنصة»

كتب : سهاد الخضرى الإثنين 29-07-2013 11:19

أهالى دمياط تعلن تأييد عزل مرسى «صورة أرشيفية»

شهدت مدينة دمياط الجديدة، أمس الأول، وحتى الساعات الأولى من صباح أمس، اشتباكات بين مؤيدى «المعزول» والأهالى، سمع فيها دوى إطلاق أعيرة نارية، وذلك بعد تجمهر أعضاء جماعة الإخوان استعداداً لاستقبال جثمان ضحية فى «أحداث المنصة».

من جانبها قامت أجهزة الأمن بدمياط الجديدة بعملية تمشيط واسعة على الطرق والكمائن للبحث عن الأسلحة، بعد ورود بلاغات من قِبل مواطنين بدخول قيادى إخوانى المدينة وبحوزته أسلحة ثقيلة وهو ما ثبت عدم صحته. واتهم محمود سمير، منسق ائتلاف ثوار دمياط الجديدة، جماعة الإخوان بضم سوريين لهم، معتبرا ذلك أبلغ دليل على أنهم ليسوا ضد السوريين ولكنهم ضد استخدام أشخاص أو دولة لدحض الثورة المصرية. وأكد «سمير» رفضه لأية تظاهرات غير سلمية، متهماً الجماعة باللجوء الدائم لعدم السلمية. وطالب «سمير» بمحاسبة قادة الجماعة عن جرائمهم، رافضاً الإقصاء لأى من شبابهم. من جانبه قال عبدالله صبرى، عضو المكتب السياسى لحملة تمرد: «نحن لا نشمت فى الموت يا إخوان ولا نحلل سفك الدم وقتل الأبرياء والمجرمين، والمحرضون يجب التعامل معهم بالقانون». وأشار «صبرى» لتصريحات قيادات الجماعة التى توافق على ما يحدث الآن وكانت تهاجم المعارضة فى حينها. وطالب «صبرى» قيادات الجماعة بعدم التجارة بشبابهم وعدم السيطرة عليهم باسم الشريعة. يذكر أنه وقعت مناوشات بين مؤيدى مرسى والباعة الجائلين بحى أول المجاورة السادسة حيث ألقى مؤيدو «المعزول» بضائع الباعة على الأرض كما تعدوا عليهم بالألفاظ البذيئة واتهموا الشعب المصرى بالخيانة مما دفع الباعة للاشتباك معهم.

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