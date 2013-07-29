كفر الدوار: مواطنون يشتبكون مع إخوانى يروج عملات ورقية مكتوباً عليها «لا للانقلاب»

صاحب محل يرفض 50 جنيهاً مكتوباً عليها عبارات مناهضة للجيش.. وحملة لمقاطعة النقود

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى الإثنين 29-07-2013 11:19

كفر الدوار تثور ضد كل ما هو إخوانى

اشتبك مواطنون مع عضو بجماعة الإخوان، فى مدينة كفر الدوار، روّج لعملات ورقية مكتوب عليها «لا للانقلاب العسكرى»، فيما دعا البعض منهم لمقاطعة النقود التى تحمل أى عبارات مناهضة للجيش. كانت جماعة الإخوان بدأت فى استخدام أساليب مختلفة، لمهاجمة الجيش، والدعوة لعودة رئيسهم المعزول مرسى، ومنها الكتابة على العملات الورقية «لا للانقلاب العسكرى».

وأكد هانى ممدوح، صاحب أحد محلات المواد الغذائية بمدينة كفر الدوار، رفضه أخذ عملة نقدية فئة 50 جنيهاً من أحد زبائنه المنتمين لجماعة الإخوان، بعد أن وجد عليها عبارة «لا للانقلاب العسكرى».

وقال هانى: «أتى أحد الزبائن المترددين على المحل والمعروف عنهم انتماؤهم للتيار الإخوانى، واشترى بعض مستلزمات لمنزله، قُدرت بأكثر من 40 جنيهاً، وأعطانى ورقة نقدية بـ50 جنيهاً مكتوباً عليها «لا للانقلاب العسكرى»، وما إن قرأت المكتوب عليها حتى رفضت أخذها منه لرفضى كلمة الانقلاب».

وتابع هانى: «دخلت مع الإخوانى فى جدال واسع حول كلمة انقلاب وحاول إقناعى أن ما حدث فى مصر ما هو إلا كذلك، لأنه لم يشارك فيه الشعب المصرى، متهماً الفريق السيسى بالخيانة وكل من وقفوا ضد الإخوان بالكفر، وعندما واجهته بالملايين التى خرجت للشارع المصرى للتنديد بحكم الجماعة، قال بمنتهى البساطة «ده فوتوشوب»، وهو ما أثار حفيظتى ضده، وجعلنى أرفض إعطاءه مشترياته إلا بعد تغيير العملة المكتوب عليها هذه العبارة، وهو ما رفضه مؤكداً أنه لن يعود إلى محلى مرة ثانية.

وأضاف أنه وعشرات المواطنين من أهالى المنطقة هاجموا العضو الإخوانى، متهمينه وجماعته بإهدار دماء الشباب من المؤيدين والمعارضين، حيث قال له أحدهم: إنكم تضحون بأبنائنا وتغررون بهم لصالحكم الشخصى ولا تضعون فى الاعتبار مصلحة مصر.

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