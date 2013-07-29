مشاجرة بين مؤيدى المعزول ومعارضيه وأهالى المنطقة بالإسكندرية

إمام المسجد يدعو على مفوضى السيسى فى صلاة التراويح والمصلون يتجمهرون

كتب : مروة مرسى الإثنين 29-07-2013 11:21

صورة أرشيفية

تجمهر أهالى منطقة سيدى بشر بالإسكندرية مساء أمس الأول، أمام مسجد «سيدى بشر» على الكورنيش بعد صلاة التراويح، احتجاجاً على دعاء إمام المسجد بصلاة التراويح على الفريق أول عبدالفتاح السيسى والجيش وعلى المتظاهرين بميدان التحرير. كان المصلون فوجئوا أثناء صلاة التراويح مساء أمس الأول، بدعاء إمام المسجد على الفريق أول عبدالفتاح السيسى، والجيش المصرى، ومن ثم الدعاء على من فوضوه، حيث قال نصاً: «اللهم عليك بمن فوضوا الجيش وتظاهروا ضد الشرعية، اللهم احفظ متظاهرى ميدان رابعة العدوية».

وأثناء الدعاء صرخت السيدات وهاج الرجال وقطعوا الصلاة وحاولوا الإمساك بالإمام، ونشبت مشاجرة بينهم وبين مؤيديه، ثم تدخل أهالى المنطقة قبل أن يتعرض مسجد سيدى بشر للتحطيم مثلما حدث بمسجد القائد إبراهيم.

وقالت الحاجة سعاد عبدالعال، من أهالى المنطقة وشاهد عيان، إنهم تقدموا بشكوى جماعية عدة مرات إلى مديرية الأوقاف ولكن لا مجيب لذلك، فرفعوا شكواهم وخاصة ما حدث بصلاة التراويح إلى وزير الأوقاف صباح أمس «الأحد»، بعدما زادت أفعال هذا الإمام الذى ينادى لمسيرات التأييد من داخل المنبر ويفتح الباب أمام اجتماعات الإخوان السرية فى المساء، فضلاً عن دخول المصابين من الإخوان إلى المسجد. وأضافت أن الأهالى طفح بهم الكيل بسبب تصرفات هذا الإمام، والتجاهل التام من قبَل الوزارة لشكوى المواطنين، لافتة إلى أنهم سيمنعون هذا الإمام من الصعود على المنبر حتى لا يُحدث فتنة بين المواطنين.

من جانبه قال الإمام محمد أبوالخير، مدير إدارة المنتزه بمديرية أوقاف الإسكندرية، إنه خاطب الوزارة والمديرية عدة مرات من أجل إنقاذ المسجد من يد هذا الإمام الذى تجاوز فى تصرفاته وأفعاله، ولكن لا أحد يجيب، لافتاً إلى أن سلطة عزله أو نقله ليست من مهام عمله كمدير إدارة، مشيراً إلى أن رواد المسجد هددوا بغلقه فى حالة عدم رحيل هذا الإمام. وأضاف «أبوالخير»: إن هذا الإمام له مخالفات كثيرة، حيث توفى أول ضحية بعد خطاب «الفريق السيسى» داخل المسجد بعدما أصيب بالاشتباكات، وتم نقله بالداخل، ورفضوا ذهابه إلى المستشفى، لافتاً إلى أن القوات المسلحة أبلغته بأنه تم ضبط أسلحة داخل المسجد، إلى جانب الاجتماعات السرية للإخوان، فضلاً عن تجاوزاته فى صندوق التبرعات والنذور.

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