أخبار عاجلة

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا -
نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟ -
"البنطلون الأبيض" هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج سهل وبسيط لأول أيام العيد

Google+ Print
مكياج سهل وبسيط لأول أيام العيد مكياج سهل وبسيط لأول أيام العيد

لبشرة مشرقة وتوهج مثاليّ، أنت بحاجة إلى القليل من التكنيكات المحترفة؛ لإخفاء أيّ مظاهر للتَّعب على بشرتك، واستبدالها بمظهر أكثر إشراقًا وحيويَّة.

1. بدايةً قومي بوضع الأساس على بشرتك، وإذا كانت بشرتكِ دهنيَّة أو عاديَّة يمكنكِ استعمال البودرة، أمَّا إذا كانت بشرتكِ جافَّة فيفضَّل أن تختاري الأساس الكريمي، وإذا أردتِ المزيد من التوهج لبشرتك ضعي الـ"هايلايتر" في مناطق بشرتك البارزة كأعلى عظم الوجنتين، وتحت الأنف، وعلى عظمة الحاجبين.
*ويجب وضع كميَّة خفيفة جداً من الـ"هايلايتر" على بشرتك؛ حتى لا تظهرين بمظهر مزعج ولامع.

2. وكأفضل خيار لإخفاء مظاهر التَّعب والإرهاق على بشرتك، قومي باستعمال قلم الكحل الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني، حيث ستعطيكِ هذه الألوان لمسة رقيقة تجعل عينيك أكثر إشراقاً.
*كما يمكنكِ رسم عينيك بلون أسود أو بني للتوازن.

3. ولإطلالة جذَّابة ولا تحتاج لمجهود كبير، عليكِ باستخدام ظلال العيون الذهبيَّة الشَّفافة، حيث يتناسب هذا اللون مع جميع أنواع البشرة، ويزيد من بريقها.

4. أمَّا عن الشِّفاه فإنَّ ألوان الورود ستُضفي مزيداً من الحيويَّة عليها.

5. كما يمكنكِ الاكتفاء بالكحل والماسكارا، وعدم تطبيق الآي لاينر؛ لمظهر أكثر بساطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي