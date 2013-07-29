مكياج سهل وبسيط لأول أيام العيد

لبشرة مشرقة وتوهج مثاليّ، أنت بحاجة إلى القليل من التكنيكات المحترفة؛ لإخفاء أيّ مظاهر للتَّعب على بشرتك، واستبدالها بمظهر أكثر إشراقًا وحيويَّة.

1. بدايةً قومي بوضع الأساس على بشرتك، وإذا كانت بشرتكِ دهنيَّة أو عاديَّة يمكنكِ استعمال البودرة، أمَّا إذا كانت بشرتكِ جافَّة فيفضَّل أن تختاري الأساس الكريمي، وإذا أردتِ المزيد من التوهج لبشرتك ضعي الـ"هايلايتر" في مناطق بشرتك البارزة كأعلى عظم الوجنتين، وتحت الأنف، وعلى عظمة الحاجبين.

*ويجب وضع كميَّة خفيفة جداً من الـ"هايلايتر" على بشرتك؛ حتى لا تظهرين بمظهر مزعج ولامع.

2. وكأفضل خيار لإخفاء مظاهر التَّعب والإرهاق على بشرتك، قومي باستعمال قلم الكحل الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني، حيث ستعطيكِ هذه الألوان لمسة رقيقة تجعل عينيك أكثر إشراقاً.

*كما يمكنكِ رسم عينيك بلون أسود أو بني للتوازن.

3. ولإطلالة جذَّابة ولا تحتاج لمجهود كبير، عليكِ باستخدام ظلال العيون الذهبيَّة الشَّفافة، حيث يتناسب هذا اللون مع جميع أنواع البشرة، ويزيد من بريقها.

4. أمَّا عن الشِّفاه فإنَّ ألوان الورود ستُضفي مزيداً من الحيويَّة عليها.

5. كما يمكنكِ الاكتفاء بالكحل والماسكارا، وعدم تطبيق الآي لاينر؛ لمظهر أكثر بساطة.