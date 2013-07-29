الفواكه المجفّفة لنضارة بشرتك

يمكن التخلُّص من شحوب البشرة واسمرارها عن طريق تناول حفنة من الفواكه المجففة يومياً؛ فالفواكه المجفّفة تعمل على تحسين الحالة المزاجيَّة للشَّخص، ممّا ينعكس إيجاباً على إشراقة البشرة ونضارته.

إضافةً إلى ذلك، تعمل الفواكه المجفّفة، كالمشمش والخوخ والبرقوق، على التخلُّص من الإرهاق والإجهاد الذي قد يشعر به الجسم مع تزايد الأعباء اليوميَّة.