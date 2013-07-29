الأناناس يجمّل بشرتك في رمضان

يصيب الجفاف بشرتك خلال شهر رمضان، لهذا عليك تدارك الأمر والعمل على ترطيبها، ونقدم لك قناع الأناناس الطبيعي الكفيل بجعل بشرتك أكثر نضارة ونعومة بعيداً عن الشوائب والجفاف، حيث تعمل فاكهة الأناناس على تجديد الخلايا فتحافظ على شبابها.

طريقة تحضير قناع الأناناس الطبيعي:

إمزجي قسمٍ من لبّ الأناناس مع ملعقتين كبيرتين من اللبن ثم أضيفي الى المزيج رشتين من دقيق الذرة. بعد خلط المزيج جيّداً، ضعيه على وجهك مدّة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر. ثم كرّري القناع مرتين في الأسبوع.

إليك 6 فوائد طبية وجمالية للأناناس:

الأناناس يهتم بجمالك

يستخدم الأناناس الطازج كمنظف ومقشر طبيعي للبشرة حيث يعمل على إزالة الشوائب، ويساهم فى الحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

يقشّر بشرتك وينقيها

قومي بتقشير الأناناس وتقطيعه إلى قطع صغيرة، واخلطيه فى الخلاط الكهربائي لتحصلي على مزيج يشبه العجين، ويمكنك إضافة 2 ملعقة من زيت الزيتون، والذي يساعد على ترطيب الجلد، تقشير البشرة بسهولة ولطف.

تفضل بعض النساء إضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض الذي يساعد البشرة على مقاومة التجاعيد، والتخفيف من الأنتفاخ حول العينين.

يسهل الهضم

البروملين المتوفر في الأناناس يحتوي على أنزيمات تساعد على تحفيز عملية هضم البروتينات، لذلك يوصي الخبراء بتناول شرائح الأناناس اللذيذة بعد الأكلات الدسمة للتخلص من أعراض سوء الهضم والأنتفاخ.

يحافظ على صحة اللثة

قد يهمل البعض صحة اللثة، ولا يعلمون أن صحة أسنانهم تعتمد بشكل أساسي على سلامة اللثة، وهنا يبرز دور الأناناس حيث يعمل على تعزيز صحة اللثة، والتي تساعد على الحفاظ على أسنان سليمة وقوية.

يقوي العظام

عدا الكالسيوم والذي يساهم بشكل كبير في تقوية العظام، يحتاج جسم الإنسان أيضًا إلى المنجنيز والذي يلعب دورًا هامًا في مكافحة مرض هشاشة العظام، وينصح خبراء التغذية بتناول كوب من الأناناس لضمان الحصول على 73% من احتياجات الجسم لعنصر المنجنيز.

يشفي الجروح سريعاً

يساهم توفر مادة البروملين في ثمرة الأناناس في الإسراع من إلتئام الجروح والحروق، وينصح به الأطباء عادة للتخفيف من آلالام جراحات ما بعد الولادة لدى النساء.