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Katy Perry تتحول الى سنفورة أنيقة

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Katy Perry تتحول الى سنفورة أنيقة Katy Perry تتحول الى سنفورة أنيقة

أقيم مؤخرًا حفل إطلاق الجزء الثاني من فيلم السنافر الذي تؤدي فيه المغنيّة الشهيرة Katy Perry صوت السنفورة الحسناء, وقد تحولت في هذا الحفل إلى سنفورة جميلة بفستان جميل باللون الأزرق.
حمل فستانها الجميل توقيع المصمم Tadashi Shoji من مجموعة خريف وشتاء 2013. تمتع فستانها بتنورة جلديّة أنيقة مع تفاصيل موردة على الصدر، وقد نسّقته مع حذاء أزرق كذلك .
شاهدي في الصور كيف حضرت Katy Perry حفل إطلاق فيلمها الجديد.

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سيدتي