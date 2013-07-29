القوى السياسية بمحافظة القليوبية تطالب بحركة المحافظين الجدد

طالبت القوى السياسية والثورية بالقليوبية الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، سرعة إصدار حركة المحافظين الجدد فمنذ أكثر من شهر محافظات مصر بدون محافظين، وهو ما يضر بالوضع العام بتلك المحافظات ويعطل مصالح المواطنين.

وقال محمد على نور، أمين الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالقليوبية، إن المحليات تحتاج مزيد من الاهتمام من جانب الحكومة، فعلى الجميع ترك الداخلية والجيش لعملهم لوضع تصورها وخطتها للقضاء على الإرهاب والتطرف، وعلى الرئيس المؤقت للبلاد ورئيس الوزراء التنسيق مع الحكومة والتركيز على المحليات وتقديم خدمات حقيقية للمواطنين، والتى ستأتى عن طريق اختيار محافظين فى أسرع وقت.

وأضاف يجب أن يكون المحافظين مختصين فى عمل المحليات، ويرجح أن يكونوا أكفاء ومن أبناء المحافظات حتى لا تحدث الأزمة المعتادة أن يأتى محافظ جديد يظل شهور حتى يعرف مشاكل المحافظة وخلال هذا الوقت تتفاقم الأزمات، مطالبين السرعة والدقة فى الاختيار.

ومن المنتظر أن تضم حركة المحافظين المرتقبة، 18 محافظا بعد إنهاء أعمالهم منذ 30 يونيو الماضى فى وقت يعمل فقط 9 محافظين من إجمالى 27 محافظا، حيث تقدم 18 محافظا باستقالتهم من بينهم 16 لم يعودوا للعمل، واثنان فقط هما القاهرة والجيزة يقومان بتسيير الأعمال، لحين البت فى أمرهما ضمن الحركة الجديدة سواء بالتجديد أو بقبول استقالاتهم.

>