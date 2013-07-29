خبراء دوليون: الربيع العربى سيستمر 10 سنوات

كتب : أ. ف. ب الإثنين 29-07-2013 10:49

استبعد خبراء ومحللون سياسيون أن يكون هناك رجوع عن الربيع العربى فى مصر أو تونس أو ليبيا، على الرغم من عدم استقرار أوضاع الدول الثلاث، ووصفوه بأنه سيكون عملية طويلة تصل إلى 10 سنوات تتسم بالفوضى. وقال كريم إميل بيتار، الأخصائى فى شئون العالم العربى فى معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، لوكالة فرانس برس: «نمر بمرحلة ثورية ستستغرق على الأقل 10 سنوات، ومن يقول عملية ثورية يعنى ثورة وثورة مضادة ومحاولة استرجاع الثورة، وهذا ما يحصل تحديداً». وقال دينى بوشار، الباحث فى المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية: «هناك بين مصر وليبيا وتونس نقاط تشابه عديدة، تركز أساساً على التصادم بين أنصار التحديث والإسلاميين المحافظين». ويرى «بوشار» أنه فى حين يتعين فى مصر بناء كل شىء من الصفر أو إعادة بنائه، تبقى تونس بالتأكيد بلداً لديه أفضل مقومات فى العالم العربى ليصبح دولة ديمقراطية رغم وجود عناصر متشددة تقوم بكل ما فى وسعها لتقويض هذه العملية. أما جان إيف مواسرون، الباحث فى معهد أبحاث التنمية ورئيس تحرير مجلة «مغرب - مشرق»، فقال: «إن مصر مقسمة إلى قوتين سياسيتين؛ الإخوان والجيش، وهما يتعاونان أحياناً ويتواجهان أحياناً، فينتج عن ذلك فرض النظام أو الفوضى السياسية فى البلاد».