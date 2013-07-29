الأمن ينجح فى إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات المرورية بشرم الشيخ

تواصل الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ، حملاتها يوميا بمختلف القطاعات السياحية وغيرها بمدينة شرم الشيخ بتوجيهات اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء، حيث قامت حملة مكبرة بقيادة اللواء محمود سامى نائب مدير أمن جنوب سيناء إلى منطقة "حى النور"، والتى تعتبر من الأماكن التجارية والشعبية، والتى ظهر بها العديد من الإشغالات مثل الباعة الجائلين والفرش على الأرصفة وتكدس السيارات أمام المحلات فقامت الحملة بإزالة أى تعديات وضبط الوضع الأمنى بمنطقة "حى النور" بحضور شرطة المرافق والمرور ومجلس المدينة وقوة أمنية من قسم شرطة شرم الشيخ، حيث ضمت الحملة العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بشرم الشيخ شرطة المرافق.

> وأكد النقيب محمد هانى قامت شرطة المرافق بإزالة جميع بضائع الباعة الجائلين، وتحرير محاضر لهم، وكذالك تم المرور على جميع المحلات التجارية وفحص التراخيص والمصرح لهم بإشغال وتحرير محاضر للمخالفين المرور بقيادة العميد خالد إمام مدير إدارة مرور جنوب سيناء، حيث قامت "صقور" المرور بضبط العديد من المخالفات المرورية من سير عكس الاتجاه وطمس لوح ورخص منتهية وبعيون "كالصقر" قام العميد خالد إمام بفحص الكثير من السيارات بجهاز فحص الرخص عن طريقة ربطة بالشبكة الرئيسية، ليتم ضبط العديد من السيارات مابين بيانات مختلفة ورخص منتهية وسيارات مبلغ بها.

> وفى أول تعاون من مجلس المدينة بالاشتراك فى الحملات الأمنية وإزالة الإشغالات، كان بمشاركة عبد الحكيم عثمان نائب رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ دورا كبيرا لتوضيح وتسهيل الأمر على رجال الشرطة.

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