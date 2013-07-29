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تراجع الذهب بعد صعود 3 أسابيع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الأمريكي

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تراجع الذهب بعد صعود 3 أسابيع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الأمريكي تراجع الذهب بعد صعود 3 أسابيع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الأمريكي

كتب : رويترز منذ 2 دقيقة

تراجع اليوم، بعد مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع رئيسي تعقده لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي) هذا الأسبوع لبحث التوقيت الذي يبدأ فيه المجلس خفض برنامجه التحفيزي.

ويقيم المستثمرون أيضًا تدشين أول صناديق مؤشرات مدعومة بالذهب والتي فتحت على أداء ضعيف في بورصة شنغهاي.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمائة إلى 1326.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش بعد صعوده تسعة بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية. وزاد سعر الذهب الأمريكي نحو خمسة دولارات إلى 1326.90 دولار.

ونزل سعر الفضة 0.85 بالمئة إلى 19.78 دولار للأوقية.

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