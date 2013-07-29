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نبيل فهمي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية السعودية

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نبيل فهمي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية السعودية نبيل فهمي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية السعودية

تلقى وزير الخارجية نبيل فهمي اتصالًا هاتفياً اليوم الاثنين من وزير خارجية المملكة العربية الأمير سعود الفيصل الذي قدم التهنئة للوزير “فهمي” على توليه مهام منصبه متمنياً له التوفيق.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن الوزيرين تبادلًا خلال الاتصال وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول أيضاً العلاقات الثنائية بين والمملكة، حيث اتفق الوزيران على العمل سوياً لدفع وتعميق العلاقات في كافة المجالات بما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وتطلعات شعبيهما.

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