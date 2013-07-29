نشطاء بـ”تعليم دمياط” يطالبون باستبعاد الإخوان

دعا عدد من نشطاء المعلمين بدمياط إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح غدا الثلاثاء أمام ديوان عام التربية والتعليم بدمياط مطالبين باستبعاد عدد من العناصر القيادية الإخوانية التى تم تسكينها على وظائف قيادية وإدارية بقطاع التربية والتعليم بدمياط خلال فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسى حكم مصر.

كان عدد من النشطاء قد قاموا بمقابلة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط المهندس سعد الشربينى فى أعقاب ثورة 30 يونية وعرضوا عليه عدد من الأسماء المطلوبين استبعادها عن مناصبها ووعد الشربينى بتنفيذ ذلك مرحليا إلا أن الوضع ظل قائما حتى الآن وهو ما أكده محمد الطلخاوى رئيس اتحاد المعلمين المستقلة بدمياط والذى أكد أن المهلة التى تم منحها لوكيل الوزارة قد انتهت ولم يقم بإعداد حركة تغييرات كما وعدنا مؤكدا أن الدعوة للاحتشاد غدا أمام التربية والتعليم تطالب باستبعاد هذه القيادات ويأتى فى مقدمتهم المطالبة باستبعاد وكيل الوزارة نفسه