النائب العام يكلف الداخلية بكشف هوية المتورطين في أحداث أبو حشيش

كلف النائب العام نيابة شرق القاهرة الكلية بمباشرة التحقيق في الأحداث واستجواب المتهمين الذين ضبطوا بواسطة قوات الأمن، وتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للانتقال إلي مكان الواقعة لإجراء المعاينة الأولية وتحريز الأدوات والمخلفات الناتجة عن الاشتباكات، وحصر التلفيات التي لحقت بالعقارات المحترقة إثر رشقها بقنابل المولوتوف، وذلك فى أحداث العنف التي شهدتها عزبة أبو حشيش، التابعة لمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، إثر وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، وعدد من معارضي الإخوان المسلمين، مما تسبب في وقوع إصابات واحتراق عدد من المنازل.

من جانبها خاطبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وكشف هوية الشخصيات المحرضة على أعمال العنف والمتورطين في الاعتداء على أهالي عزبة أبو حشيش، والاستماع لأقوال شهود العيان من أهالي المنطقة وشهادتهم على الأحداث، والانتقال إلى المستشفيات لاستجواب المصابين.

كانت عزبة أبو حشيش التابعة لمنطقة حدائق القبة قد شهدت اشتباكات وأحداث عنف في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وقعت بين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، وبعض الأهالي، استخدم خلالها الطرفان الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومفرقعات محلية الصنع.