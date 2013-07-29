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فوجيستو تزود ماسحتها الضوئية سكان سناب آي أكس 500 بخاصية واي فاي

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فوجيستو تزود ماسحتها الضوئية سكان سناب آي أكس 500 بخاصية واي فاي فوجيستو تزود ماسحتها الضوئية سكان سناب آي أكس 500 بخاصية واي فاي

عززت “فوجيستو” ماسحتها الضوئية من طراز “سكان سناب آي. أكس 500″ بميزة جديدة وهي خاصية الإتصال اللاسلكي عبر الإنترنت “واي فاي”، لتتمكن الماسحة الضوئية من الإتصال بسهولة تامة مع الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل “آي. أو. أس” و”أندرويد” إلى جانب أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الماكنتوش عبر تقنية “واي فاي”.

وتجعل هذه الميزة الجديدة من الماسحة الضوئية “سكان سناب آي. أكس 500″ جهازاً أكثر سهولة في الإستخدام.

واضاف التحديث الجديد للماسحة الضوئية ميزة الإتصال اللاسلكي بأجهزة الكمبيوتر. كما أصبح بإمكان المستخدمين إرسال المستندات الممسوحة ضوئياً عبر “واي فاي” إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية والماكنتوش والكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل “آي. أو. أس” أو “أندرويد”.

ومن بين المزايا الأخرى الجديدة التي زودت بها الماسحة الضوئية “سكان سناب آي. أكس 500″ هي ميزة الإتصال بالتطبيقات العديدة وخدمات الحوسبة السحابية إلى جانب تعزيز إنتاجية المستخدمين من خلال التحسين الآلي للصور.

وتعتبر الميزة الأخيرة التي زودت بها الماسحة الضوئية دليل آخر على مكانة “فوجيستو” الريادية في قطاع الماسحات الضوئية الإحترافية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، كما تجسد سعيها المتواصل لإطلاق مزايا جديدة سهلة الإستخدام وتفعيل الإبتكار في مجال حلولها الخاصة بتصوير المستندات.

التحديث الجديد

إبتداءً من 29 يوليو 2013، سيخطر برنامج التحديث الرقمي “سكان سناب” المستخدمين الحاليين بتوفر التحديث مجاناً، شريط أن يكون قد تم تفعيل هذه الميزة.

ومن أجل إتمام هذه العملية، ما على المستخدمين سوى إتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة. كما يمكن تحميل تحديث “سكان سناب مانيجر” من خلال الرابط التالي:

http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/software/ix500.html

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