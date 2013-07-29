أخبار عاجلة

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا -
نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟ -
"البنطلون الأبيض" هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

النيابة: سلطان وماضي متهمين بالتحريض والتجسس وإهانة القضاة

Google+ Print
النيابة: سلطان وماضي متهمين بالتحريض والتجسس وإهانة القضاة النيابة: سلطان وماضي متهمين بالتحريض والتجسس وإهانة القضاة

يواجه أبو العلا ماضي وعصام سلطان تهم التحريض على العنف، وتمويل أعمال عنف وبلطجة وإرهاب المتظاهرين السلميين بميدان نهضة بالجيزة ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وأمام دار الحرس الجمهوري، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي.

ويواجه المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط و المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط تهم بالتجسس لصالح دولة قطر، كما يواجه “سلطان وأبو العلا ماضي “تهم أهانه القضاة والتعدي بالسب والقذف على مستشاري مجلس الدولة ويباشر التحقيق في تلك القضية المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة و يعاونه كلًا من المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات للتحقيق في بلاغات إهانة القضاة.

قال المستشار أحمد الركيب المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن المكتب الفني تلقي خطابا صباح اليوم من وزارة الداخلية يفيد قيامهم بالقبض علي المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط و المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وذلك تنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟