النيابة: سلطان وماضي متهمين بالتحريض والتجسس وإهانة القضاة

يواجه أبو العلا ماضي وعصام سلطان تهم التحريض على العنف، وتمويل أعمال عنف وبلطجة وإرهاب المتظاهرين السلميين بميدان نهضة مصر بالجيزة ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وأمام دار الحرس الجمهوري، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي.

ويواجه المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط و المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط تهم بالتجسس لصالح دولة قطر، كما يواجه “سلطان وأبو العلا ماضي “تهم أهانه القضاة والتعدي بالسب والقذف على مستشاري مجلس الدولة ويباشر التحقيق في تلك القضية المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة و يعاونه كلًا من المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات للتحقيق في بلاغات إهانة القضاة.

قال المستشار أحمد الركيب المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن المكتب الفني تلقي خطابا صباح اليوم من وزارة الداخلية يفيد قيامهم بالقبض علي المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط و المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وذلك تنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة.