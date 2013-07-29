خالد يوسف: صورت مظاهرات 30 يونيو دون أوامر من القوات المسلحة

قال المخرج خالد يوسف انه سعيد بتصوير مظاهرات يونيو من تلقاء نفسه دون امر من القوات المسلحة بعد ان نسى انه سينمائى نتيجة لانجذابه للثورة على مدى عامين واكد انه كان يثق فى الجيش وفى وطنية الفريق السيسى وانه لن يخذل شعبه والذى اصبح رمزا للوطنية المصرية وليس العسكرية المصرية فقط .

ووصف سخرية الاخوان من فيلمه حين ميسرة بـ” قلة الادب ” لانه يسخر ايضا من البسطاء الذى يدافع الفيلم عن قضاياهم ووصف تيار اليمين الدينى بالانتهازي والتيار الارهابى الآ انه يرى التيار السلفى من الممكن ان يلعب سياسة .

وقال خالد يوسف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي محمد على خير في برنامج ” جر شكل ” المذاع على فضائية سي بي سي انه اختلف مع تفاوض صباحى مع الاخوان وقلت له ” قوم امشى وانت الكسبان ” فى رسالة على الموبايل وهو يذكرنى بهذه الرسالة دائما و ان المصالحة آتية لا محالة ولكن ليس مع من يروعون الشعب المصرى والداعين الى العنف ويقتلون الجنود المصريين فى سيناء

و وصف معتصمى رابعة بالمغيبين والمضحوك عليهم و الذين يعيشون فى عالم افتراضى داخل منطقة رابعة وقال ان استمرار مرسى فى الحكم كان سيقضى على مصر وقال ان حجاب الفنانات لا يتماشى مع الفن من خلال فرض العزلة على المجتمع المصرى وهم الآن معزولون وهو العقاب الحقيقى وليس السجون فى رايه من خلال رفض المجتمع لهم بعد ان ارهقوا مصر قائلا لخيرت الشاطر ” منك لله لما فعلته فى مصر خلال العامين المنقضيين ” ووصفه بالمجرم طبقا لنظرية العالم النفسانى “لمبروزو ” كما وصف عصام العريان بالفاشل سياسيا والذى يبحث له عن دور مضيفا أن بديع هو المسؤل عن دماء التى اريقت فى الشوراع وتابع انه شعر بالاحباط بعد سلوك الاخوان فى الحكم وبحثهم عن الغنائم وقال ان ثورة يونيه استكمال لثورة يناير وطالب بضرورة حل اللغز والغموض فيم يخص موقعة الجمل وحرق مبنى المجمع العلمى .

وقال ان حمدين صباحى صديق قديم ويتوافق معه فكريا ويؤمنون معا بالتيار الناصرى ووصفه بصمام الامان اذا حالفه التوفيق فى الانتخابات الرئاسية وانهاء حالة الاستقطاب وانه سيكون رئيس الجمهورية القادم وان جبهة الانقاذ اتفقت عليه لانها تعلمت من التجربة السابقة من عدم التكاتف

وختم حديثه بالقول إن البرادعى قامة كبيرة ووصفه بملهم الثورة وان عمرو موسى سياسى كبير ستذكره صفحات التاريخ