رئيس توتنام يجمد جاريث بيل

جمد دانيل ليفي رئيس نادي توتنام هوتسبر الحديث مع لاعبه جاريث بيل بشأن صفقة محتملة مع ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد وصل لأرقام مجنونة في سوق الانتقالات بعرض 86 مليون استرليني على توتنام مقابل خدمات الجناح الويلزي الطائر.

لكن رئيس توتنام يرفض التفريط في جاريث بيل تحت أي ظروف، وقد حاول خلال الأيام الماضية الاجتماع معه لإثناء اللاعب عن التفكير في ريال مدريد.

ومع مواصلة جاريث بيل الضغط من أجل إتمام الصفقة، قرر ليفي بحسب ما أبرزته صحيفة ميرور البريطانية اليوم الاثنين تجميد الحديث مع الويلزي الأعسر.

ليفي يرغب في عدم رحيل بيل، حيث توصل النادي لاتفاق أولي يقضي بالحصول على خدمات روبرتو سولدادو نجم فالنسيا مقابل 30 مليون يورو.

دانيل ليفي يرغب في جمع بيل وسولدادو حتى يصل الفريق لدوري أبطال أوروبا في ظل منافسة تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول ويونايتد المتوقعة.

يذكر أن ريال مدريد عرض دفع الرقم كاملا، أو توزيعه بين مال ولاعبين، عارضا أنخل دي ماريا وفابيو كوينتراو ضمن الصفقة.