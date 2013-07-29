السلطات الليبية تعلن ارتفاع حصيلة انفجارات بنغازى لـ43 مصابا

أعلنت السلطات الليبية أن حصيلة تفجيرى بنغازى بلغت 43 مصابا، غادر بعضهم المستشفيات بعد تلقيهم العلاج حسبما أعلن وزير الصحة الليبى الدكتور نور الدين دغمان.

وأكد الوزير الليبى، فى تصريح لقناة (ليبيا الوطنية) اليوم الاثنين، أن التفجيرات التى استهدفت مقرات الادعاء العام ومجمع محاكم ونيابات شمال بنغازى لم تسفر عن سقوط وفيات، موضحا أن الحالات التى تم استقبالها كانت فى مستشفى الهوارى 14 حالة، ومستشفى 7 أكتوبر 7 حالات ومركز بنغازى الطبى 7 حالات، فيما استقبلت إحدى المصحات الخاصة بالمدينة 15 حالة.

وثمن الوزير الليبى دور العناصر الطبية والطبية المساعدة التى قامت بعمليات إسعاف وعلاج المصابين بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة فى ليبيا حاليا، والتى لم تمنعهم من الالتحاق بأعمالهم، داعيا العاملين بالمرافق الصحية كافة إلى الالتحاق بأعمالهم والاستجابة لنداء الوطن.