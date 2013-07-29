المنظمة الليبية للقضاء تدين استهداف مؤسساتها

أدانت المنظمة الليبية للقضاء التفجيرات الأخيرة فى ليبيا، والتى استهدفت مقرات الإدعاء العام ومجمع محاكم ونيابات شمال بنغازى، ومؤسسات القضاء الليبى بشكل عام.

واستنكرت المنظمة، فى بيان لها أذيع عبر وسائل الإعلام اليوم الاثنين، عجز الحكومة الليبية ووزارة الداخلية فى توفير الأمن لمقرات المحاكم والنيابات، وهو ما يؤدى إلى عرقلة سير العمل القضائى فى البلاد.

وناشدت المنظمة أبناء الشعب الليبى بكافة مكوناته بالوقوف صفا واحدا تجاه حالة الانفلات الأمنى، ونبذ الخلافات، واتخاذ الحوار الوطنى وسيلة لحل كافة المشكلات الحالية.