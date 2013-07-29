ريال مدريد يصل لوس أنجلوس لمواصلة استعداده للموسم الجديد

لوس أنجلوس، (إفي): وصل فريق ريال مدريد الإسباني إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لمواصلة استعداداته للموسم الكروي الجديد، حيث يستعد لخوض أربع مباريات ودية في الولايات المتحدة.

وحطت طائرة لاعبي الفريق الملكي في مطار لوس أنجلوس، وبعدها توجهوا إلى فندق بيفرلي هيلز حيث سيقيمون معسكرهم التدريبي هناك.

ومن المقرر أن يبدأ لاعبو الملكي مرانهم مساء الاثنين بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تولى تدريب الفريق عقب رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسيزور ريال مدريد خلال معسكره التدريبي عدة مدن أمريكية، علما بأن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز سافر مع الفريق.

وسيخوض الريال أربع مباريات ودية الأولى يوم الخميس المقبل أمام لوس أنجليس جالاكسي، والثانية ستكون في الثالث من أغسطس المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي أو إيفرتون الإنجليزي.

أما المباراة الثالثة فلم يتحدد موعدها النهائي ولا الفريق المنافس فيها، فيما سيواجه الملكي إنتر ميلانو الإيطالي في العاشر من أغسطس المقبل.

واستدعى أنشيلوتي 28 لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبي للنادي الملكي، على رأسهم الحارس العملاق إيكر كاسياس وسرخيو راموس وألبارو أربيلوا ومارسيلو العائدين بعد المشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس القارات.