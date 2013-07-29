تقرير - بايرن يرصد 40 مليون استرليني لضم ديفيد لويز

لندن، (إفي): ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن بايرن ميونخ الألماني مستعد لدفع 40 مليون استرليني للحصول على خدمات المدافع البرازيلي ديفيد لويز لاعب تشيلسي الانجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني للبايرن، بيب جوارديولا، طلب فتح اتصالات مع اللاعب حول إمكانية انتقاله إلى النادي البافاري خلال مشاركته في بطولة كأس القارات التي توج بها مع منتخب البرازيل الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل النادي أن هزيمة بايرن 4-2 أمام بروسيا دورتموند كشفت لجوارديولا عن ضعف في الدفاع يمكن علاجه عن طريق جلب ديفيد لويز.

وأشارت (ذا صن) إلى أن المبلغ الذي رصده بايرن للتعاقد مع المدافع البرازيلي قد يرتفع إلى 45 مليون استرليني.

وارتبط اسم لويز خلال الفترة الماضية بإمكانية انتقاله إلى برشلونة، على الرغم من تأكيد تشيلسي أن اللاعب ليس للبيع.