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الحزب الحاكم في توجو يفوز في الانتخابات البرلمانية

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الحزب الحاكم في توجو يفوز في الانتخابات البرلمانية الحزب الحاكم في توجو يفوز في الانتخابات البرلمانية

أعلنت لجنة الانتخابات في توجو اليوم الاثنين أن الحزب الحاكم حصل على أكثر من ثلثي المقاعد في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم أن أحزاب المعارضة أعربت عن أملها في الحصول على الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجازة إصلاحات تهدف إلى الحد من سلطة واحدة من أقدم العائلات السياسية في أفريقيا.

وتحكم عائلة الرئيس فوريه جناسينجبي توجو منذ نحو 50 عاما، وقد أعلنت لجنة الانتخابات في التلفزيون الوطني أن حزب جناسينجبي حصل على 62 مقعدا في البرلمان المؤلف من 91 عضوا.

وكان الحزب يشغل 50 مقعدا من أصل 81 مقعدا في القوام السابق للبرلمان قبل إجراء الانتخابات يوم الخميس الماضي.

وحصلت أحزاب المعارضة العشرة مجتمعة على 25 مقعدا فقط. وتحث هذه الأحزاب على جعل الرئاسة تقتصر على فترتين مما يمنع جناسينجبي من ترشيح نفسه لإعادة انتخابه في 2015، وحصل مستقلون وحزب في حكومة جناسينجبي حاليا على المقاعد الأربعة المتبقية.

أ ش أ

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