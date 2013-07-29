«المهن الموسيقية» تطعن على عودة «درويش»

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدى منذ 7 دقائق

تقدمت نقابة المهن الموسيقية، أمس، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر أمس الأول بقبول الطعن المقدم من إيمان البحر درويش، نقيب المهن الموسيقية السابق، والقاضى ببطلان انتخابات النقابة الأخيرة التى أسفرت عن فوز مصطفى كامل بمنصب النقيب. وكان «درويش» قال فى طعنه إنه منذ انتخابه كنقيب فى 19 يوليو عام 2011 أصر على تطبيق القانون، الأمر الذى رفضه مجلس النقابة الذى حرك الدعوى القضائية لإجراء انتخابات جديدة، على الرغم من حصوله على أحكام قضائية بإلغاء كل القرارات التى اتخذها مجلس النقابة ضده.